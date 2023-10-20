РК, Китай и Японии будут готовиться к саммиту лидеров трёх стран

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РК, Китай и Япония будут стараться провести саммит лидеров трёх стран в «кратчайшие, удобные для всех сроки». Об этом сообщил министр иностранных дел РК Пак Чин, подводя итоги переговоров со своими коллегами из Китая и Японии Ван И и Ёко Камикавой, состоявшихся 26 ноября в Пусане. Встреча глав внешнеполитических ведомств трёх стран прошла после трёхлетнего перерыва. Министры отметили, что проведение трёхсторонних саммитов «жизненно необходимо» для поддержания взаимовыгодного сотрудничества между Сеулом, Пекином и Токио. В последний раз лидеры трёх стран встречались в китайском городе Чэнду в декабре 2019 года. Ранее южнокорейская сторона предлагала провести саммит до конца текущего года, однако это представляется маловероятным. Ориентироваться нужно на начало следующего года,- отметил Пак Чин. В свою очередь, глава китайского МИД Ван И отметил, что трёхстороннее сотрудничество не прекращалось даже во время глобального распространения пандемии COVID-19. Он напомнил, что у трёх стран имеется высокий потенциал для продолжения сотрудничества. По мнению Ёко Камикавы, трёхстороннее сотрудничество вносит вклад в поддержание мира и способствует решению глобальных проблем. Участники переговоров договорились работать над решением северокорейских проблем.