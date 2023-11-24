В Париже определят место проведения ЕХРО-2030

Photo : YONHAP News

Премьер-министр РК Хан Док Су прибыл в Париж для участия в генеральной ассамблее Международного бюро выставок, на которой будет определено место проведения Всемирной выставки 2030 года. Одним из претендентов на проведение мероприятия является южнокорейский город Пусан. Его соперники - Эр-Рияд и Рим. 28 ноября состоится голосование, в ходе которого представители 182 стран определят место проведения выставки. Хан Док Су проведёт ряд встреч с участниками голосования, в ходе которых призовёт их поддержать кандидатуру Пусана. РК предлагает провести Всемирную выставку в период с 1 мая по 31 октября 2030 года под девизом «Преобразуя наш мир, двигаясь вперёд к лучшему будущему». Во время генеральной ассамблеи каждая из трёх стран-кандидатов представит свои проекты проведения выставки, после чего состоится тайное голосование. Его результаты станут известны 30 ноября.