РК, США и Япония провели совместные военно-морские учения

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26 ноября РК, США и Япония провели в районе острова Чечжудо совместные военно-морские учения. Как сообщили в штабе ВМС РК, в них приняли участие американский атомный авианосец Carl Vinson, южнокорейские эсминцы, оснащённые системой раннего обнаружения Aegis и эсминцы класса Murasame Морских сил самообороны Японии. Цель учений – отработка совместных действий военно-морских сил трёх стран в случае возникновения на Корейском полуострове чрезвычайной ситуации. Учения прошли на следующий день после того, как Пхеньян заявил, что его разведывательный спутник сфотографировал военные базы США на территории РК и американский авианосец Carl Vinson в порту Пусан. Ранее в этом месяце министры обороны трёх стран договорились разработать многолетний план широкомасштабных совместных учений, чтобы лучше противостоять растущей угрозе со стороны Северной Кореи.