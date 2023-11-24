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Политика

РК, США и Япония провели совместные военно-морские учения

Write: 2023-11-27 12:09:12Update: 2023-11-27 15:41:29

РК, США и Япония провели совместные военно-морские учения

Photo : YONHAP News

26 ноября РК, США и Япония провели в районе острова Чечжудо совместные военно-морские учения. Как сообщили в штабе ВМС РК, в них приняли участие американский атомный авианосец Carl Vinson, южнокорейские эсминцы, оснащённые системой раннего обнаружения Aegis и эсминцы класса Murasame Морских сил самообороны Японии. Цель учений – отработка совместных действий военно-морских сил трёх стран в случае возникновения на Корейском полуострове чрезвычайной ситуации.  Учения прошли на следующий день после того, как Пхеньян заявил, что его разведывательный спутник сфотографировал военные базы США на территории РК и американский авианосец Carl Vinson в порту Пусан. Ранее в этом месяце министры обороны трёх стран договорились разработать многолетний план широкомасштабных совместных учений, чтобы лучше противостоять растущей угрозе со стороны Северной Кореи. 
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