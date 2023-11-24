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Корея: Юг-Север

Пхеньян обвинил Сеул в нарушении договорённостей

Write: 2023-11-27 12:28:12Update: 2023-11-27 12:31:36

Пхеньян обвинил Сеул в нарушении договорённостей

Photo : YONHAP News

Южнокорейская сторона нарушила межкорейское военное соглашение от 2018 года и другие ключевые соглашения между двумя сторонами. Кроме того, проводя совместные учения с США и Японией, южнокорейские вооружённые силы стремятся спровоцировать новую войну. Об этом пишет 27 ноября центральная северокорейская газета «Нодон синмун». С тех пор как Юг и Север заключили военное соглашение, Сеул «жестоко нарушал его, угрожая миру и стабильности на Корейском полуострове. Только в прошлом году Сеул и Вашингтон провели около 250 совместных военных учений.  «Подобная игра с огнём является проявлением крайне опасной враждебности»,- пишет «Нодон синмун».  Военное соглашение 2018 года предусматривает создание буферных зон вблизи межкорейской границы в попытке предотвратить случайные столкновения между двумя Кореями. Сеул и Вашингтон активизировали проведение совместных военных учений в ответ на действия Пхеньяна, разрабатывающего новые виды оружия, в том числе, твёрдотопливных межконтинентальных баллистических ракет. 
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