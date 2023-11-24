Через 30 лет численность молодёжи в РК сократится вдвое

По данным Национального статистического управления, численность населения РК в возрасте от 19 до 34 лет составила в 2020 году 10 млн 210 тыс. человек. В случае сохранения нынешней тенденции быстрого старения и рекордно низкого уровня рождаемости, в 2050 году она сократится до 5 млн 210 тыс. человек, то есть практически вдвое. Если в 2020 году доля молодёжи в общей численности населения страны составила 20,4%, то, как ожидается, в 2050 году она снизится до 11%. В 1990 году доля молодёжи составляла 31,9% населения - 13 млн 850 тыс. человек. В 2000 году показатель сократился до 12 млн 880 тыс., в 2010 году до 10 млн 970 тыс., а в 2020 году до 10 млн 210 тыс. человек. Одновременно в данной возрастной категории растёт доля не состоящих в браке. Если в 2000 году таковых было 54,5%, а в 2010 году – 68,9%, то в 2020 году – уже 81,5%. Это 7 млн 840 тыс. человек в возрасте 19-34 лет. Одновременно в РК произошёл резкий рост численности экономически активных молодых женщин. Доля работающих женщин, относящихся к указанной возрастной категории, увеличилась с 42,3% в 2000 году до 61,1% в 2020 году. При этом доля работающих молодых мужчин сократилась за тот же период с 66% до 63,9%.