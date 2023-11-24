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Политика

Президент РК распорядился усилить боеготовность вооружённых сил

Write: 2023-11-27 15:06:06Update: 2023-11-27 15:07:46

Президент РК распорядился усилить боеготовность вооружённых сил

Photo : YONHAP News

27 ноября президент РК Юн Сок Ёль распорядился усилить боеготовность  вооружённых сил в связи с возросшей напряжённостью в отношениях с Северной Кореей. Как сообщил представитель администрации президента Ли До Ун, распоряжение было дано после того, как министр обороны Син Вон Сик и председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил Ким Мён Су проинформировали главу государства о ситуации в сфере безопасности. Внимательно наблюдая за действиями Северной Кореи, необходимо поддерживать высокий уровень боеготовности, чтобы граждане страны могли чувствовать себя в безопасности,- заявил Юн Сок Ёль. Напряжённость на Корейском полуострове возросла после того, как на прошлой неделе Северная Корея успешно запустила военный разведывательный спутник. В ответ южнокорейская сторона приостановила действие соглашения о снижении военной напряжённости от 2018 года. Аналогичный шаг сделала Северная Корея. 
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