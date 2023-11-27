РК прилагает последние усилия, чтобы привлечь ЕХРО-2030

Photo : YONHAP News

28 ноября государства-члены Международного бюро выставок определят место проведения Всемирной выставки 2030 года. Конкурентная борьба за проведение мероприятия, способного принести экономические выгоды и стимулировать создание рабочих мест, развернулась между Пусаном, вторым по величине городом РК, Эр-Риядом в Саудовской Аравии и Римом, столицей Италии. В Париже, где проходит генеральная ассамблея Международного бюро выставок, находится делегация представителей южнокорейских деловых кругов во главе с премьер-министром страны Хан Док Су. Выступая вечером 27 ноября на пресс-конференции, глава южнокорейского правительства заявил, что усилия по привлечению Всемирной выставки 2030 года в Пусан будут продолжаться до последнего момента. По мнению экспертов, основная борьба идёт между Пусаном и Эр-Риядом, который тоже проводит мощную маркетинговую кампанию. РК предлагает провести Всемирную выставку в период с 1 мая по 31 октября 2030 года под девизом «Преобразуя наш мир, двигаясь вперёд к лучшему будущему». По предварительным оценкам выставка может принести экономический эффект в размере 61 трлн вон (47 млрд долларов) и создать 500 тысяч новых рабочих мест. Она может привлечь не менее 50 млн туристов. Перед итоговым голосованием кандидаты представят проекты проведения выставки. Членами Международного бюро выставок являются 182 страны, но в голосовании примут участие 179 или 180 стран, поскольку некоторые из стран-членов не смогли обеспечить себе право голоса из-за неуплаты взносов. Победителем будет признан кандидат, набравший не менее двух третей голосов. Если ни один из них не наберёт необходимого количества голосов, победитель будет определён во втором туре между двумя кандидатами, набравшими большинство голосов. В этом случае для победы достаточно простого большинства голосов.