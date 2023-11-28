РК восстановит посты охраны в ДМЗ

Photo : YONHAP News

Южнокорейские вооружённые силы планируют восстановить посты охраны в демилитаризованной зоне (ДМЗ), которые были ликвидированы в соответствии с межкорейским военным соглашением от 2018 года. Об этом сообщил 27 ноября в информационной программе KBS Newsline W первый заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента Ким Тхэ Хё. Он подчеркнул, что Сеул будет жёстко отвечать на действия Пхеньяна, который заявил о полном прекращении выполнения условий соглашения. Комментируя итоги переговоров глав МИД РК, Китая и Японии, состоявшихся 26 ноября в Токио, в ходе которых не было достигнуто договорённости о проведении трёхстороннего саммита в этом году, Ким Тхэ Хё отметил, что консультации по этому поводу могут занимать месяцы. По его мнению, саммит может состояться в РК в первой половине следующего года.