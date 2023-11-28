В РК ухудшились потребительские настроения

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Индекс потребительских настроений составил в ноябре в РК 97,2 пункта, что на 0,9 пункта ниже, чем в предыдущем месяце. Показатель ниже ста пунктов указывает на преобладание пессимистических настроений над оптимистическими. Как сообщили в Банке Кореи, индекс снизился, несмотря на признаки восстановления экономики и ожидание смягчения денежно-кредитной политики США. Эксперты связывают это с ухудшением ситуации на внутреннем рынке под влиянием инфляции и высокой учётной ставки. Помимо этого, индекс ожиданий в отношении цен на недвижимость снизился на 6 пунктов, составив 102 пункта. Это объясняется сохранением высокой процентной ставки по ипотечным кредитам, замедлением темпов роста стоимости недвижимости и снижением активности на рынке. Кроме того, снизился уровень потребления в сферах общественного питания, туризма, развлечений и культуры. Ожидаемая инфляция, то есть, прогноз роста цен в течение года, сохранилась на прежнем уровне в 3,4%.