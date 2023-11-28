Заседание СБ ООН о запуске спутника завершилось безрезультатно

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Совет Безопасности ООН не смог принять никаких документов по результатам обсуждения запуска Пхеньяном военного разведывательного спутника из-за возражений двух постоянных членов – Китая и России. Выступая на заседании, состоявшемся 27 ноября, помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихоокеанскому региону Халед Хиари осудил запуск как нарушение резолюций Совета Безопасности, представляющее опасность для мира в регионе, авиационного и морского сообщения. Хотя Северная Корея направила уведомление о запуске японской береговой охране, она не направила уведомления Международной морской организации, Международной организации гражданской авиации и Международному союзу электросвязи. Посол Северной Кореи в ООН Ким Сон отверг утверждения о том, что запуск спутника был нарушением резолюций СБ ООН. Он заявил, что Пхеньян действует в рамках международного права, защищая суверенитет своей страны. Поскольку США угрожают Северу ядерным оружием, у его страны есть законное право разрабатывать, испытывать, производить и владеть системами вооружений, эквивалентными тем, которыми обладают США,- отметил Ким Сон. Посол РК в ООН Хван Чжун Гук подчеркнул, что действия Пхеньяна – это не просто региональная, а глобальная проблема.