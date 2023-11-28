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Корея: Юг-Север

Спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона

Write: 2023-11-28 15:38:02Update: 2023-11-28 15:43:41

Спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона

Photo : YONHAP News

28 ноября северокорейский лидер Ким Чон Ын посетил Центр управления полётами Национального управления аэрокосмических технологий. Он ознакомился со снимками Белого дома и Пентагона, сделанными разведывательным спутником «Маллигён-1»,- сообщает агентство ЦТАК. Ким Чон Ын заслушал доклад руководителей управления о подготовке спутника к полноценному выполнению поставленных задач. Спутник также сделал снимки военно-морской базы Норфолк, судоверфи и аэродрома в американском штате Вирджиния. На фотографиях военно-морской базы видны четыре атомных авианосца ВМС США и один авианосец Великобритании. Ранее Ким Чон Ыну показали фотографии американской авиабазы Андерсен на острове Гуам в Тихом океане и итальянской столицы Рима. Как указывается в сообщении, процесс точной настройки спутника идёт с опережением на один-два дня. Ранее северокорейская сторона сообщала, что настройка спутника завершится примерно первого декабря.
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