Пусан уступил право на проведение ЕХРО-2030 Эр-Рияду

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28 ноября южнокорейский Пусан потерпел неудачу в попытке провести Всемирную выставку. Уже в первом туре голосования на генеральной ассамблее Международного бюро выставок, проходящей в Париже, Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии, набрал 119 голосов делегатов. За Пусан отдано 29 голосов, за Рим, столицу Италии, всего лишь 17. Поскольку Эр-Рияд набрал более двух третей голосов, второго тура голосования не потребовалось. Саудовская Аравия уже на ранних этапах развернула масштабную маркетинговую кампанию, а РК присоединилась к конкурентной борьбе с опозданием, лишь в июле 2022 года. «Частный и государственный секторы яростно боролись как одна команда, но потерпели неудачу. Мы выражаем благодарность жителям Пусана и всем людям, которые до поздней ночи ждали результата голосования»,- говорится в пресс-релизе, распространённом администрацией южнокорейского президента. Премьер-министр РК Хан Док Су, находящийся в Париже, извинился перед жителями страны за то, что правительство не смогло оправдать их надежд. Всемирные выставки содействуют глобальным инновациям и культурному обмену. Предыдущая выставка состоялась в 2020 году в Дубае, Объединённые Арабские Эмираты, и за шесть месяцев работы её посетили более 24 миллионов человек. Следующая выставка пройдёт в 2025 году в японской Осаке.