В США признали факт выхода спутника КНДР на орбиту

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В США знают, что северокорейский военный разведывательный спутник вышел на орбиту. «Чтобы что-то могло выйти на орбиту, оно должно преодолеть гравитацию Земли и иметь возможность удерживаться на орбите вокруг Земли»,- заявил 28 ноября на пресс-конференции представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер. Он добавил, что США будут продолжать тесные консультации с РК, Японией и другими партнёрами. Что касается заявлений Пхеньяна о якобы сделанных спутником фотографий Белого дома и Пентагона, то таких изображений много в интернете. Кроме того, вызывает сомнения, достаточно ли качество фотографий для помощи военным операциям, учитывая, что у северокорейцев, скорее всего, не было возможности приобрести камеру высокого разрешения для спутниковой разведки,- отметил представитель Пентагона. Он подтвердил приверженность США защите РК в условиях, когда Пхеньян начал переустанавливать посты охраны вдоль демилитаризованной зоны и перебросил туда тяжёлое вооружение.