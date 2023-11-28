В РК пройдёт выставка вооружений DX KOREA 2024

Единственная в РК выставка наземных вооружений DX KOREA 2024 пройдёт с 4 по 6 сентября следующего года в Корейском международном выставочном центре KINTEX, что в городе Кояне провинции Кёнгидо. Она станет крупнейшей подобной выставкой в Азии. В следующем году выставка будет проходить в шестой раз. К настоящему моменту заявки на участие направили около 40 компаний-производителей вооружений. Предполагается, что к концу января следующего года, когда завершается предварительная регистрация участников, заявки направят порядка трёхсот компаний из 28 стран. В церемонии открытия примут участие министры обороны и другие крупные военачальники более чем из 25 стран. В рамках выставки пройдёт семинар по международной безопасности, в котором примут участие высокопоставленные представители США, Украины, Израиля и других стран.