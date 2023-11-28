Южнокорейские контенты завоёвывают Netflix

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Популярная стриминговая платформа Netflix, как ожидается, увеличит влияние на рынке РК на фоне роста доли южнокорейского контента. Об этом заявил научный сотрудник Корейского института развития информационного общества Хван Ю Сон, выступая 28 ноября на конференции в Сеуле. Он отметил, что в первой половине этого года доля просмотров южнокорейских контентов среди неанглоязычных проектов на платформе Netflix составила 38,5%. В общем объёме всех контентов показатель составляет 14,6%, что является очень высокой отметкой. Такая высокая доля держится после 2021 года, когда в прокат вышел сериал «Игра в кальмара». Хван Ю Сон отметил наличие рисков, связанных с тем, что корейские контенты слабо представлены на других стриминговых платформах. Это может привести к снижению доходности. Для решения проблем необходимо активно выходить на другие глобальные платформы,- отметил Хван Ю Сон.