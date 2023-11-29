Президент РК извинился за неудачную попытку провести ЕХРО-2030

Photo : YONHAP News

29 ноября президент РК Юн Сок Ёль извинился перед жителями страны за то, что попытка провести Всемирную выставку 2030 года в Пусане оказалась неудачной. В своём обращении к народу он отметил, что в этом есть и его личная вина как главы государства, который должен был буквально ежеминутно контролировать ситуацию. Прогнозы на победу, основанные на активных совместных действиях государственного и частного секторов, оказались далеки от реальности,- отметил Юн Сок Ёль. «Я приношу искренние извинения за то, что жители страны, в особенности Пусана, оказались разочарованы»,- сказал он. Президент напомнил, что кампания по проведению Всемирной выставки 2030 года в Пусан была направлена на достижение сбалансированного развития регионов страны в целях стимулирования экономического роста. В заключение президент поздравил Саудовскую Аравию с победой на выборах. Он заявил, что РК, поделившись своими ресурсами и опытом, поможет «ключевой стране-партнёру» успешно провести выставку.