В школах Сеула появятся роботы-преподаватели

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В следующем году в начальных и средних школах Сеула появятся роботы-преподаватели английского языка, которые помогут ученикам приобрести навыки индивидуального общения. Как сообщили 29 ноября в столичном департаменте образования, внедрение роботов в учебный процесс является частью усилий по укреплению преподавания английского языка в государственных школах. Первоначально роботы-преподаватели появятся в марте следующего года в пяти сеульских школах. Они будут вести беседы на английском языке с учениками один на один, корректируя произношение и выступая в качестве помощников учителя. Если результаты тестирования окажутся положительными, распространение роботов-преподавателей английского языка будет расширено. Кроме того, столичный департамент образования будет расширять использование голосовых чат-ботов в обучении аудированию и разговорной речи на английском языке. С помощью чат-ботов ученики смогут свободно общаться на выбранные ими темы.