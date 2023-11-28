При подготовке к ЕХРО-2030 РК показала свой потенциал

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Саудовская Аравия одержала убедительную победу в борьбе за право провести Всемирную выставку 2030 года, набрав подавляющее большинство голосов. Южнокорейский Пусан, который включился в конкурентную борьбу довольно поздно, не смог противостоять богатой ближневосточной стране. С момента вступления в борьбу в июле 2022 года правительство РК приложило все усилия, чтобы получить право на проведение выставки. В ходе серии встреч с лидерами зарубежных стран южнокорейские представители поделились планами позиционировать Всемирную выставку как платформу для решения общечеловеческих проблем. Пусан представил себя в качестве примера для подражания. Кроме того, мировое сообщество признало конкурентоспособность и высокий потенциал Пусана. Предвыборная кампания была поистине беспрецедентной. Так, президент РК Юн Сок Ёль провёл 462 встречи с официальными лицами из 96 стран и лично посетил 12 стран, чтобы поддержать заявку Пусана. Премьер-министр Хан Док Су провёл более 150 встреч с официальными лицами из 90 стран. Заявку Пусана активно пропагандировали представители деловых кругов. Они отметили, что многомесячная кампания дала возможность найти новые рынки для бизнеса. По оценкам местных властей, выставка в Пусане принесла бы экономическую выгоду в размере 47 миллиардов долларов и привлекла бы более 50 миллионов туристов.