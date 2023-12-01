Банк Кореи сохранил учётную ставку на уровне 3,5%

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30 ноября комитет по денежно-кредитной политике Банка Кореи принял решение сохранить учётную ставку на уровне 3,5%, который не меняется с февраля текущего года. Принимая решение о замораживании учётной ставки, эксперты банка учли неблагоприятную ситуацию в южнокорейской экономике, которая страдает от падения экспорта и вялых потребительских расходов. Инфляция три месяца подряд превышает 3% из-за роста цен на энергоносители и сельскохозяйственные товары. В октябре она составила 3,8% в годовом исчислении. Продолжается рост долгов домохозяйств, что может способствовать дальнейшему ослаблению внутреннего спроса. Непогашенные кредиты населению достигли в конце октября рекордного уровня в 1.086 трлн 600 млрд вон (833 млрд 600 млн долларов). Ещё одной причиной замораживания учётной ставки стало то, что в начале ноября Федеральная резервная система США оставила свою базовую процентную ставку по кредитам на прежнем уровне 5,25-5,5%. Банк Кореи сохранил прогноз роста отечественной экономики на этот год на уровне 1,4%, но до сих пор неясно, будет ли он достигнут, учитывая внутреннюю и внешнюю неопределённость. Прогноз на 2024 год понижен на 0,1% до 2,1%. Прогноз инфляции на будущий год повышен с 2,4% до 2,6%.