Северная Корея исключает возможность переговоров с США

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Северная Корея не намерена садиться за стол переговоров с США. Как сообщает 30 ноября агентство ЦТАК, об этом заявила заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. Она подчеркнула, что суверенитет независимой страны ни при каких условиях не может стать предметом переговоров. Ким Ё Чжон осудила действия «США и подконтрольных им сил», которые нарушают суверенные права других стран, применяя двойные стандарты. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, не имея конкретных аргументов, представила космическую программу Пхеньяна как незаконные действия. В этой связи США, которые на словах предлагают диалог и мирное решение споров, должны объяснить, откуда и с какой целью в южнокорейских портах постоянно появляются американские «стратегические вооружения». Слова США расходятся с их действиями, которые нацелены на разрушение мира и стабильности на Корейском полуострове,- отметила Ким Ё Чжон.