В Сеуле стартует акция «Градусник любви к ближним»

Photo : YONHAP News

1 декабря на площади Кванхвамун в Сеуле состоится церемония старта благотворительной акции «Градусник любви к ближним», которая продлится по 31 января следующего года. Мероприятие, организованное общественной благотворительной организацией «Саранэ ёльме», проходит по всей стране. Поставлена цель собрать 434 млрд 900 млн вон или примерно 337,5 млн долларов, что на 7,7% больше, чем в прошлом году. Повышение целевого показателя объясняется сложной экономической ситуацией в стране. На площади установлен огромный градусник, который отображает собранную сумму. Как только удаётся собрать 1% от намеченной суммы «температура» повышается на 1 градус. Все пожертвования будут направлены на решение социальных проблем, поддержку представителей уязвимых слоёв общества, социальные нужды и образование. Между тем, 30 ноября Корейское отделение организации Армия спасения начинает традиционный сбор пожертвований. Организация была создана в 1865 году в Лондоне. В РК она проводит ежегодный сбор пожертвований с 1928 года.