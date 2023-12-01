Экспорт РК растёт два месяца подряд

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, опубликованным 1 декабря, южнокорейский экспорт составил в ноябре 55 млрд 800 млн долларов, увеличившись на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост экспорта продолжается второй месяц. Он сокращался 12 месяцев подряд с сентября прошлого года на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ведущими экономиками для сдерживания высокой инфляции и экономического спада. Рост экспорта полупроводников произошёл впервые за 16 месяцев, составив 12,9% в годовом исчислении. Поставки автомобилей увеличились за тот же период на 21,5%, бытовой техники - на 14,1%, нефтехимической продукции - на 5,9%, аккумуляторных батарей - на 23,4% процента. Экспорт в области биомедицины увеличился на 18,8%, морских судов – на 38,5%, а дисплеев - на 5,9%. Импорт сократился на 11,6% в годовом исчислении, составив в ноябре 52 млрд долларов. При этом импорт энергоносителей снизился на 22,2%. Профицит торгового баланса составил 3 млрд 800 млн долларов. Это максимальный показатель с сентября 2021 года.