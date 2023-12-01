Ожидаемая продолжительность жизни в РК упала впервые за 52 года

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Согласно данным Национального статистического управления, средняя ожидаемая продолжительность жизни южнокорейцев при рождении в 2022 году составила 82,7 года, что на 0,9 года меньше, чем в предыдущем году. Снижение средней ожидаемой продолжительности жизни в РК отмечено впервые за 52 года сбора соответствующих данных. Данный показатель составил в 1970 году 62,3 года и впервые достигл 80 лет в 2009 году. COVID-19 стал третьей по значимости причиной смертности в РК в 2022 году, что привело к снижению ожидаемой продолжительности жизни. Ожидается, что мальчики, родившиеся в 2022 году, проживут 79,9, а девочки - 85,6 года. Разрыв между полами в ожидаемой продолжительности жизни составил 5,8 года, что является самым низким показателем за всю историю. Среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) самая высокая ожидаемая продолжительность жизни среди мужчин - 81,6 года – в Швейцарии, а среди женщин - 87,6 года - в Японии.