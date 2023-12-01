РК успешно вывела на орбиту первый разведывательный спутник

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РК успешно запустила свой первый военный разведывательный спутник, тем самым усилив возможности космической разведки на фоне растущих северокорейских угроз. Спутник был запущен 1 декабря в 10:19 утра по местному времени с базы космических сил США Vandenberg в Калифорнии с помощью американской ракеты-носителя SpaceX Falcon 9. По данным южнокорейского министерства обороны, через 4 минуты после запуска спутник был выведен на орбиту, а в 11:37 утра ему удалось установить связь с наземной станцией. Это означает, что спутник работает нормально. Если до сих пор для получения изображений с высоким разрешением РК полагалась на коммерческие и военные ресурсы США, то теперь она сделала первый шаг к созданию независимой военной спутниковой сети для сбора информации о Северной Корее. До 2025 года запланирован запуск ещё четырёх спутников с радаром с синтезированной апертурой, которые могут независимо от погоды собирать данные с помощью систем дистанционного зондирования. Военные эксперты надеются, что разведывательные спутники послужат «глазом» для южнокорейской системы превентивного удара Kill Chain, поскольку они позволят оперативно обнаруживать признаки потенциального ядерного или ракетного нападения Северной Кореи. Система Kill Chain является основой трёхкомпонентной системы сдерживания, которая включает в себя противовоздушную и противоракетную оборону, а также оперативный план по нейтрализации северокорейского руководства в случае крупного конфликта.