Президент РК произведёт перестановки в кабинете министров

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Ожидается, что 4 декабря президент РК Юн Сок Ёль произведёт кадровые перестановки в правительстве, при этом до 10 из 19 министров могут быть заменены. Как сообщил источник в президентской администрации, новые назначения связаны с тем, что ряд членов кабинета министров планируют участвовать в выборах в Национальное собрание в апреле следующего года. Скорее всего, будут заменены министры планирования и финансов, сухопутных территорий и транспорта, малого, среднего и венчурного бизнеса, морского и рыбного хозяйства, науки и технологий, продовольствия, сельского и лесного хозяйства, а также министр труда. Кадровые перестановки могут активизировать работу Кабинета министров, испытывающего шок после отклонения заявки РК на проведение Всемирной выставки 2030 года. По имеющимся данным, глава государства может назначить министрами ряд сотрудников своей администрации и представителей научных кругов. Бывший старший секретарь президента по экономическим вопросам Чхве Сан Мок считается главным претендентом на пост министра планирования и финансов, а бывший руководитель Корейской земельной и строительной корпорации Пак Сан У может занять должность министра сухопутных территорий и транспорта. Пак Чин может лишиться должности министра иностранных дел, поскольку именно он возглавлял неудачную кампанию по привлечению в РК Всемирной выставки 2030 года. Не исключена также замена министра юстиции Хан Дон Хуна, поскольку, по имеющимся данным, он готовится баллотироваться в парламент.