Пхеньян предупреждает об опасности нагнетания напряжённости

Photo : KBS News

«Физическое столкновение и война» на Корейском полуострове стали вопросом времени после отмены межкорейского соглашения о снижении военной напряжённости. Южную Корею ждёт «полный крах», если она предпримет какой-либо враждебный акт. Об этом говорится в статье неназванного военного обозревателя, опубликованной 3 декабря агентством ЦТАК. «Из-за безрассудных и неосмотрительных действий, направленных на аннулирование военного соглашения между Севером и Югом, на Корейском полуострове вновь возникла крайняя военная конфронтация, столь же серьёзная, как и до принятия соглашения»,- говорится в статье. Как отметил северокорейский обозреватель, соглашение 2018 года было «минимальным механизмом и последней линией для предотвращения случайного военного конфликта в районе военной демаркационной линии, где находятся огромные вооружённые силы». Запуск Пхеньяном спутника является «законным и справедливым правом суверенного государства», которое не запрещено соглашением, и Югу не было смысла приостанавливать его действие. Если запуск спутника Северной Кореи представляет собой нарушение соглашения 2018 года, то запуск южнокорейского военного спутника не должен быть исключением,- подчёркивается в статье.