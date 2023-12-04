В РК прошли испытания твёрдотопливной космической ракеты

Photo : KBS News

Корейское агентство оборонного развития провело лётные испытания твёрдотопливной космической ракеты. Запуск ракеты осуществлён 4 декабря в 14:00 с баржи, находившейся в море на расстоянии 4 км к югу от острова Чечжудо. Это были третьи по счёту испытания ракеты, предназначенной для вывода на низкую околоземную орбиту небольшого спутника для проведения операций по наблюдению за Северной Кореей. Разрабатываемая ракета использует твёрдое топливо для первых трёх ступеней, а для четвёртой ступени - жидкое топливо, поскольку на нём легче точно отрегулировать разделение полезной нагрузки. В ходе испытаний моделировался вывод 100-килограммового радиолокационного спутника, созданного компанией Hanwha Systems, на околоземную орбиту на высоте около 650 км. Как только разработка твёрдотопливной космической ракеты-носителя будет завершена, южнокорейские военные смогут запускать небольшие спутники, предназначенные для наблюдения и разведки,- говорится в сообщении Корейского агентства оборонного развития. В будущем планируется разработать космическую систему доставки, способную выводить на низкую околоземную орбиту более тяжёлые спутники массой 500-700 кг.