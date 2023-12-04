Банк Кореи: Темпы восстановления экспорта сохранятся

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Ожидается, что в ближайшее время темпы восстановления южнокорейского экспорта сохранятся, благодаря восстановлению сектора производства микросхем и увеличению инвестиций в новые отрасли. Об этом говорится в отчёте Банка Кореи, опубликованном 4 декабря. Спрос на персональные компьютеры и смартфоны возрастёт на фоне высокого спроса на полупроводники, связанные с искусственным интеллектом. Ожидаемые инвестиции со стороны США и Европейского союза в новые отрасли, такие как искусственный интеллект и возобновляемые источники энергии, также помогут увеличить южнокорейский экспорт. Между тем, существуют риски снижения темпов экономического роста из-за замедления спроса на товары длительного пользования, а также потенциальная возможность задержки восстановления китайского рынка недвижимости, что приведёт к снижению спроса на сталь и оборудование,- говорится в отчёте. Южнокорейский экспорт растёт два месяца подряд. Он увеличился в ноябре на 7,8%, составив 55 млрд 800 млн долларов на фоне восстановления поставок полупроводников. Их экспорт вырос на 12,9% по сравнению с ноябрём прошлого года, составив 9,5 млрд долларов. Профицит торгового баланса, который составил 3 млрд 800 млн долларов, оказался максимальным с сентября 2021 года.