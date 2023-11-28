Рост потребительских цен в РК в ноябре составил 3,3%

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По данным Национального статистического управления, опубликованным 5 декабря, потребительские цены выросли в РК в ноябре этого года на 3,3% в годовом исчислении. Рост оказался на 0,5% ниже, чем в предыдущем месяце. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, составила 3,3% в годовом исчислении, замедлившись на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на 144 предмета первой необходимости, тесно связанные с повседневной жизнью людей, такие как продукты питания и одежда, выросли в ноябре на 4%. Их рост оказался на 0,6% ниже, чем в октябре. Сельскохозяйственная, животноводческая и рыбная продукция подорожала на 13,6%, что является максимальным показателем за два с половиной года. При этом рост цен на фрукты составил 24,6%. Яблоки подорожали на 55,5%, а мандарины на 16,7%. Общие цены на промышленную продукцию выросли в прошлом месяце на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за роста цен на бензин и пищевые продукты. Рост коммунальных тарифов составил 9,6%. Стоимость услуг повысилась на 3%. Как полагают в Банке Кореи, в ближайшие месяцы инфляция будет превышать 3%. Она достигнет целевого уровня в 2% не раньше конца 2024 года, если внешнеэкономическая ситуация не ухудшится.