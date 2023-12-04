Останки жертвы принудительной мобилизации вернулись на родину

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Останки южнокорейского солдата, насильственно мобилизованного японскими военными во время Второй мировой войны, вернулись 3 декабря на родину. Это произошло через 80 лет после того, как он погиб в бою,- сообщили в министерстве административного управления и безопасности РК. Останки Чхве Бён Ёна, погибшего в ноябре 1943 года, были идентифицированы экспертами министерства обороны РК и Агентства по учёту военнопленных и пропавших без вести при министерстве обороны США в 2019 году. По данным американских экспертов, бой между японской и американской армиями на атолле Тарава в Кирибати, тогдашней колонии Великобритании, был одной из самых кровопролитных битв в Тихом океане во время Второй мировой войны. В нём погибли более тысячи принудительно мобилизованных жителей Кореи, которая в то время находилась под японским колониальным правлением. Вернуть останки погибшего удалось только сейчас, поскольку границы Кирибати были закрыты из-за пандемии COVID-19. 4 декабря останки Чхве Бён Ёна перевезены на его родину, в город Ёнгван провинции Чолла-Намдо, где в тот же день на родовом кладбище состоялась церемония похорон. Сын героя, 81-летний Чхве Гым Су, сказал, что он «более чем счастлив», что похоронил своего отца, который погиб через год после насильственной мобилизации, и отныне сможет посещать его могилу.