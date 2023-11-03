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Политика

К 2027 году РК должна войти в десятку крупнейших экспортёров услуг

Write: 2023-12-05 15:13:15Update: 2023-12-05 15:15:53

К 2027 году РК должна войти в десятку крупнейших экспортёров услуг

Photo : YONHAP News

К 2027 году РК должна войти в десятку стран-крупнейших экспортёров услуг. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 5 декабря на церемонии по случаю Дня торговли, которая состоялась в Корейском центре выставок и конференций COEX. Отметив, что полупроводники, автомобили и нефтехимическая продукция составляют более половины отечественного экспорта, глава государства призвал активизировать производство культурных контентов, развивать туризм, сферы финансов, здравоохранения и информационно-коммуникационных технологий. Правительство РК будет работать над повышением экспортной конкурентоспособности страны за счёт расширения торговли услугами, а также продукцией стартапов, малых и средних предприятий,- отметил Юн Сок Ёль. Он пообещал поддерживать отечественные компании, расширяющие своё присутствие на внешних рынках, а также способствовать расширению внешнеэкономических связей посредством активного заключения соглашений о свободной торговле. 
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