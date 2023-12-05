Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Экономика

Чхве Сан Мок: Экономика РК выходит из кризиса

Write: 2023-12-06 10:32:40Update: 2023-12-06 11:35:56

Чхве Сан Мок: Экономика РК выходит из кризиса

Photo : YONHAP News

Нынешнюю экономическую ситуацию в стране можно сравнить с «весенним похолоданием». Об этом заявил 5 декабря на пресс-конференции в Сеуле Чхве Сан Мок, назначенный вице-премьером, министром планирования и финансов РК. Он пообещал сосредоточиться на улучшении жизни населения, восстановлении экономики и стабилизации потребительских цен. Корейцы переживают непростые времена, вызванные долгосрочной инфляцией, поэтому экономика должна быть «динамичной». То есть, ей необходимы постоянные инновации, выраженные в смягчении регулирования, развитии науки и технологий для передовых отраслей, а также структурных реформах,- добавил Чхве Сан Мок. Он особо подчеркнул, что отечественная экономика выходит из кризиса, поскольку инфляция снижается, а экспорт восстанавливается. Однако внутренние и внешние риски сохраняются, поэтому для окончательной нормализации ситуации понадобится дополнительное время.
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >