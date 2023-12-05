Чхве Сан Мок: Экономика РК выходит из кризиса

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Нынешнюю экономическую ситуацию в стране можно сравнить с «весенним похолоданием». Об этом заявил 5 декабря на пресс-конференции в Сеуле Чхве Сан Мок, назначенный вице-премьером, министром планирования и финансов РК. Он пообещал сосредоточиться на улучшении жизни населения, восстановлении экономики и стабилизации потребительских цен. Корейцы переживают непростые времена, вызванные долгосрочной инфляцией, поэтому экономика должна быть «динамичной». То есть, ей необходимы постоянные инновации, выраженные в смягчении регулирования, развитии науки и технологий для передовых отраслей, а также структурных реформах,- добавил Чхве Сан Мок. Он особо подчеркнул, что отечественная экономика выходит из кризиса, поскольку инфляция снижается, а экспорт восстанавливается. Однако внутренние и внешние риски сохраняются, поэтому для окончательной нормализации ситуации понадобится дополнительное время.