РК и Япония провели консультации на рабочем уровне

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5 декабря РК и Япония провели дипломатические консультации на рабочем уровне, в ходе которых обсудили вопросы двусторонних отношений и пути их активизации. Директор департамента Азии и Тихого океана министерства иностранных дел РК Со Мин Чжон встретилась с директором департамента Азии и Океании министерства иностранных дел Японии Хироюки Намадзу. Как отмечается в пресс-релизе южнокорейского МИД, участники встречи оценили двусторонние отношения и обменялись мнениями по «вопросам, представляющим взаимный интерес». Подробностей встречи в сообщении не приводится. Это была первая встреча Со Мин Чжон с Хироюки Намадзу после его вступления в должность в августе этого года. В тот же день состоялась встреча Хироюки Намадзу со специальным представителем Сеула по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гоном. Участники встречи дали оценку ситуации в регионе, подвергли критике Пхеньян за запуск военного разведывательного спутника и приостановку действия межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года. Они подчеркнули, что действия Пхеньяна наносят ущерб миру и стабильности на Корейском полуострове и в мире в целом.