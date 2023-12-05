Школьники из РК показали хорошие результаты в программе PISA

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5 декабря обнародованы результаты исследования PISA (Программа международной оценки учащихся) за 2022 год, которое измеряет знания, навыки и компетенцию школьников по математике, естественным наукам и чтению. В исследовании приняли участие 690 тысяч школьников в возрасте 15 лет из 81 страны. Южнокорейские школьники заняли шестое место, показав результаты выше средних по Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В пятёрку лучших вошли Сингапур, Макао, Тайвань, Гонконг и Япония. Между тем, как отмечается в отчёте ОЭСР, средние показатели стран-участниц исследования за 2022 год существенно понизились по сравнению с предыдущим периодом. Так, средние показатели по математике и чтению оказались самыми низкими за последние десять лет. В качестве причины снижения успеваемости эксперты назвали пандемию COVID-19, когда большинство школ перешли на дистанционное обучение.