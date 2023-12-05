В Сеуле начали курсировать беспилотные ночные автобусы

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Вечером 4 декабря два беспилотных автобуса начали перевозить пассажиров по ночному маршруту А21, соединяющему два самых загруженных людьми района Сеула – Хондэ и Тондэмун. Протяжённость маршрута, на котором 20 остановок, около десяти километров, и он пролегает через центр города. Как сообщили в столичной мэрии, на начальном этапе беспилотные автобусы курсируют в будние дни с 23:30 до 5:10 утра следующего дня. Сеул стал первым городом мира, запустившим беспилотное движение ночных автобусов. Они созданы на базе городских автобусов модели Elec City производства компании Hyundai Motor и имеют тот же размер, что и обычные автобусы. Единственное отличие состоит в том, что все пассажиры должны быть пристёгнуты ремнями безопасности, а стоять в беспилотных автобусах не разрешается. В первый день работы в каждом автобусе находились по два представителя обслуживающего персонала, в том числе, водитель-испытатель, который сидел на водительском сиденье, но не держал руль. Беспилотные автобусы двигались медленнее, чем обычные автобусы, поддерживая скорость от 30 до 40 км/ч и сохраняя безопасную дистанцию до впереди идущих автомобилей. В течение нескольких месяцев, пока будет продолжаться тестирование нового транспорта, плата за проезд с пассажиров взиматься не будет. Городские власти рассматривают возможность внедрения беспилотных автобусов на других ночных маршрутах. В дальнейшем они могут появиться также и на дальних маршрутах, связывающих центр Сеула с пригородами.