Глава МИД РК призвал G7 поддержать демократические экономики

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С момента прихода к власти президента Юн Сок Ёля роль РК на мировой арене существенно расширилась, и она стала восьмой страной в мире по статусу и мощи наравне с развитыми странами. Об этом заявил министр иностранных дел РК Пак Чин, выступая 6 декабря на конференции, которую организовал в Сеуле NEAR Foundation, независимый аналитический центр, специализирующийся на Северо-Восточной Азии. Он призвал «развитые демократические страны» помочь мировому сообществу двигаться по пути свободы и демократии, поддерживая такие страны как РК и Австралия, которые «построили демократию и превратились в страны с развитой экономикой». РК занимает «идеальное географическое положение, будучи способна сыграть роль моста между Глобальным Севером и Глобальным Югом, Глобальным Востоком и Глобальным Западом»,- добавил Пак Чин.