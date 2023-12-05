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Политика

Глава МИД РК призвал G7 поддержать демократические экономики

Write: 2023-12-06 14:06:33Update: 2023-12-06 15:50:09

Глава МИД РК призвал G7 поддержать демократические экономики

Photo : YONHAP News

С момента прихода к власти президента Юн Сок Ёля роль РК на мировой арене существенно расширилась, и она стала восьмой страной в мире по статусу и мощи наравне с развитыми странами. Об этом заявил министр иностранных дел РК Пак Чин, выступая 6 декабря на конференции, которую организовал в Сеуле NEAR Foundation, независимый аналитический центр, специализирующийся на Северо-Восточной Азии. Он призвал «развитые демократические страны» помочь мировому сообществу двигаться по пути свободы и демократии, поддерживая такие страны как РК и Австралия, которые «построили демократию и превратились в страны с развитой экономикой». РК занимает «идеальное географическое положение, будучи способна сыграть роль моста между Глобальным Севером и Глобальным Югом, Глобальным Востоком и Глобальным Западом»,-  добавил Пак Чин.
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