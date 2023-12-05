В РК может возникнуть дефицит карбамида

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Поскольку Китай блокируют экспорт карбамида для того, чтобы обеспечить им внутренний рынок, в РК может возникнуть дефицит данного сырья. Тем более, что крупнейшие профильные компании Китая договорились об ограничении поставок карбамида в РК в следующем году. По данным таможенного управления Китая, в период с января по октябрь этого года на мировой рынок поступили 3 млн 390 тыс. тонн китайского карбамида. Известно, что его экспорт заблокирован до конца первого квартала 2024 года. Тем временем, в настоящее время в РК имеются запасы карбамида, достаточные более чем на три месяца. Идёт активный поиск альтернативных поставщиков, чтобы южнокорейская промышленность справилась с ситуацией. По данным таможенного управления РК, из Китая ввозится более 90% карбамида, необходимого для дизельных автомобилей и других промышленных целей. Этот показатель увеличился с 71,8% в 2022 году. Доля китайского карбамида для производства удобрений выросла с 18,3% в прошлом до 22,5% в этом году.