В 2022 году количество рабочих мест в РК выросло на 870 тысяч

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В 2022 году в РК было 26 млн 450 тыс. рабочих мест, что на 870 тыс. или на 3,5% больше, чем в предыдущем году. Как сообщили в Национальном статистическом управлении, зарегистрировано 3 млн 420 тыс. новых рабочих мест, 2 млн 550 тыс. исчезли в связи с закрытием предприятий и по другим причинам. В возрастной категории старше 60 лет показатель вырос на 440 тыс. рабочих мест. Это более половины общего прироста. Подобная ситуация объясняется такими факторами, как увеличение доли населения в возрасте старше 60 лет и ростом числа вакансий в сфере здравоохранения и соцобеспечения, где много возрастных работников. Более 70% прироста пришлось на малые и средние компании. По доле на рынке труда на первом месте производственная отрасль – 5 млн 70 тыс. мест. На втором месте сфера торговли – 3 млн 280 тыс.