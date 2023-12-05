РК готовится восполнить дефицит карбамида

Photo : YONHAP News

Правительство РК приняло решение обеспечить дополнительные поставки карбамида и выпустить на рынок часть государственных резервов. Опасения по поводу возможного дефицита карбамида возникли из-за того, что Китай, основной поставщик данного сырья в РК, сообщил о приостановке его экспорта для обеспечения внутреннего рынка. Как было отмечено на заседании правительства по экономической безопасности, состоявшемся 6 декабря, имеющихся в стране запасов карбамида достаточно для обеспечения потребностей дизельного транспорта в течение трёх с половиной месяцев. Недавно во Вьетнаме закупили около пяти тысяч тонн данного сырья. Ведутся переговоры о его закупках в Саудовской Аравии. Между тем, управление государственных закупок приняло решение выделить две тысячи тонн карбамида из государственных резервов компаниям, испытывающим его острую нехватку. Пока на внутреннем рынке нет проблем с поставками карбамида, за исключением нескольких онлайн-площадок. Планируется также создать рабочую группу, которая займётся расширением каналов импорта карбамида.