Микроплазменная пневмония не представляет большой опасности

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В связи с ростом числа больных микроплазменной пневмонией Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний распространит рекомендации по лечению данного заболевания. По мнению экспертов, нет необходимости проявлять чрезмерную обеспокоенность, поскольку методы лечения микроплазменной пневмонии хорошо известны. Это не новый вирус, и он легко подавляется с помощью антибиотиков. Наличие вируса выявлено у 3.423 из трёхсот тысяч человек, у которых в последние месяцы были взяты анализы. В более чем половине случаев отмечена устойчивость к антибиотикам. В РК число случаев микроплазменной пневмонии растёт с сентября. За последние четыре недели количество заражённых выросло в 1,6 раза. 80,7% пациентов составляет доля детей в возрасте до 12 лет. По состоянию на конец ноября в стране насчитывалось 270 больных микроплазменной пневмонией. Это половина показателя того же периода 2019 года, когда имела место эпидемия.