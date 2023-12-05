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Экономика

Второй энергоблок АЭС Синхануль готов к эксплуатации

Write: 2023-12-07 11:34:39Update: 2023-12-07 18:05:38

Второй энергоблок АЭС Синхануль готов к эксплуатации

Photo : YONHAP News

По сообщению Корейской корпорации гидро- и атомной энергетики, второй энергоблок АЭС «Синхануль», установленная мощность которого составляет 1,4 гигаватта, находится в состоянии критичности с 7 часов утра 6 декабря. Это означает, что реактор стабильно управляется и готов производить электроэнергию, а реакция ядерного деления в нём остаётся постоянной. Атомные электростанции вырабатывают электроэнергию путём использования тепла, выделяемого во время реакции ядерного деления. Оно нагревает воду до кипения, а полученный пар вращает турбины. Комиссия по ядерной безопасности дала разрешение на эксплуатацию второго энергоблока АЭС «Синхануль» в сентябре прошлого года. После этого в реактор было загружено топливо и проведены функциональные испытания. Первый энергоблок эксплуатируется с декабря прошлого года. 
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