Apple выплатит компенсации пользователям iPhone

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6 декабря Высокий суд Сеула обязал американскую компанию Apple выплатить по 70 тысяч вон (53 доллара) южнокорейским пользователям iPhone в качестве компенсации за намеренное замедление работы их устройств после обновления программного обеспечения. Суд постановил, что производитель должен нести ответственность за психологический ущерб, нанесённый потребителям. Apple была обязана предоставить достаточное объяснение смысла обновления, чтобы потребители могли решить, устанавливать ли его,- говорится в решении суда. Скандал, получивший название «batterygate», начался в конце 2017 года. Более 62 тысяч южнокорейских пользователей iPhone подали иски с требованием компенсаций, обвинив компанию в том, что она намеренно замедлила работу старых моделей после обновлений программного обеспечения, чтобы заставить пользователей покупать новые смартфоны. Apple сначала отрицала обвинения в намеренном замедлении работы iPhone, но позднее признала, что сделала это для продления срока службы батареи. При этом было особо подчёркнуто, что данная мера не была направлена на то, чтобы заставить пользователей покупать новые устройства.