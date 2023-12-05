Дела о школьном насилии будут расследовать специальные эксперты

2.700 бывших полицейских и учителей будут наняты в качестве экспертов для расследования дел о школьном насилии. План, подготовленный совместно полицейским управлением, министерством образования и министерством административного управления и безопасности направлен на активизацию мер борьбы с растущим насилием в школах. Экспертов разделят на группы по 15 человек в каждой, и они будут распределены по 177 региональным управлениям образования. В настоящее время расследованием случаев школьного насилия вынуждены заниматься учителя, что мешает им сосредоточиться на основной работе. Эксперты будут оказывать поддержку жертвам школьного насилия, выступая посредниками между виновниками и их жертвами. Данный план предусматривает также увеличение штата сотрудников охраны в школах на 10% до 1127 человек. «Правительство сделает всё возможное, чтобы школьники могли учиться в безопасной среде, свободной от насилия»,- заявил министр образования Ли Чжу Хо.