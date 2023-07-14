Лидеры G7 осудили запуск Пхеньяном военного спутника

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Лидеры «Большой семёрки» (G7) «решительно осуждают продолжающиеся запуски баллистических ракет, недавний запуск военного спутника с использованием технологии баллистических ракет, а также поставки северокорейского оружия в Россию. Все эти действия нарушают резолюции Совета Безопасности ООН». Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам встречи лидеров США, Великобритании, Франции, Германии, Канады, Италии и Японии. Она состоялась 6 декабря в формате видеоконференции. Лидеры G7 также подтвердили призыв к отказу Пхеньяна от оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Они, кроме того, призвали северокорейское руководство уважать права человека, облегчить доступ в страну международным гуманитарным организациям и немедленно решить проблему похищенных иностранных граждан.