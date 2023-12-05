KDI: Экономика РК демонстрирует признаки восстановления

Photo : YONHAP News

Южнокорейская экономика демонстрирует признаки постепенного восстановления, но внутреннее потребление и инвестиции остаются слабыми. Об этом говорится в ежемесячном докладе Корейского института развития (KDI) о состоянии отечественной экономики, опубликованном 7 декабря. Экспорт, ключевой двигатель роста экономики, увеличился в ноябре на 7,8% в годовом исчислении, составив 55 млрд 800 млн долларов. Экспорт полупроводников повысился впервые с августа 2022 года. Однако инвестиции в производственные мощности продолжают снижаться, а запасы полупроводников на складах по-прежнему высокие. Розничные продажи, показатель частных расходов, продолжают снижаться из-за слабого спроса на все категории товаров – длительного, полудлительного и кратковременного пользования. Мировая экономика, по прогнозам KDI, ещё некоторое время будет расти медленными темпами, поскольку продолжительная политика ужесточения денежно-кредитной политики повлияла на обрабатывающую промышленность и розничные продажи.