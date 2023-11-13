США сохранят в РК 28.500 военнослужащих

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Законопроект об ассигнованиях на национальную оборону, принятый 7 декабря Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, предусматривает сохранение на Корейском полуострове американского воинского контингента на нынешнем уровне 28.500 человек. Кроме того, он предусматривает выполнение Вашингтоном своих обязательств по защите союзников с использованием всего спектра оборонительных возможностей, как предусмотрено Вашингтонской декларацией, принятой в апреле этого года президентами РК и США. Кроме того, законопроект требует, чтобы министр обороны по согласованию с госсекретарём представил соответствующим комитетам Конгресса отчёт о ходе передачи Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время не позднее 180 дней после вступления закона в силу. Документ предусматривает оборонный бюджет на 2024 финансовый год в размере 886 млрд долларов. Это на 3% больше бюджета Пентагона в нынешнем году. Конгресс США ежегодно принимает законопроект, устанавливающий приоритеты оборонной политики и финансирования, а также дающий рекомендации по ряду ключевых вопросов безопасности.