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В мире

Курт Кэмбел: США должны сосредоточиться на сдерживании Пхеньяна

Write: 2023-12-08 10:40:30Update: 2023-12-08 10:43:55

Курт Кэмбел: США должны сосредоточиться на сдерживании Пхеньяна

Photo : YONHAP News

Поскольку Северная Корея не проявляет заинтересованности в диалоге с США, возникает необходимость сосредоточиться на сдерживании растущих угроз, тем более что Пхеньян продолжает совершенствовать возможности оружия большой дальности. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по делам Индо-Тихоокеанского региона Курт Кэмбелл, выступая 7 декабря на слушаниях в Сенате. Слушания проходили в связи с его выдвижением на пост первого заместителя госсекретаря США. Отметив, что северокорейская загадка на протяжении десятилетий «ставила в тупик» американских дипломатов, Кэмпбелл заявил, что администрация Байдена применила некоторые «творческие» и «изобретательные» подходы к Северу, такие как предложение вакцин в разгар пандемии COVID-19. Комментируя продолжающиеся усилия по налаживанию  трёхсторонних контактов между РК, Японией и Китаем, Кэмпбелл выразил уверенность, что Пекину «не удастся построить те узы доверия», которые есть у США с двумя восточноазиатскими союзниками. Он отметил пристальное внимание Вашингтона к Индо-Тихоокеанскому региону, где «интересы США будут проявляться в течение оставшейся части этого столетия». Пост первого заместителя госсекретаря США остаётся вакантным с июля, после ухода в отставку Уэнди Шерман. 
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