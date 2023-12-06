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Экономика

Юн Сок Ёль: Оборонная промышленность поддерживает безопасность и экономику

Write: 2023-12-08 11:11:34Update: 2023-12-08 11:13:34

Юн Сок Ёль: Оборонная промышленность поддерживает безопасность и экономику

Photo : YONHAP News

Оборонная промышленность носит стратегический характер для государства, внося вклад в обеспечение безопасности и поддержание экономики. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 7 декабря на втором заседании по экспортной стратегии экспорта в оборонной отрасли. Глава государства напомнил, что продукция южнокорейской  оборонной отрасли привлекает внимание всего мира в условиях активных инвестиций мирового сообщества в новейшие технологии с целью достижения лидерства в эпоху борьбы за технологическую гегемонию. Глава государства назвал безопасность «вопросом жизни и смерти», отметив, что межгосударственное сотрудничество в этой сфере естественным образом позволяет развивать взаимодействие в области экономики и технологий. Юн Сок Ёль отметил, что оборонная промышленность является «отраслью мира», давая гарантии безопасности. 
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