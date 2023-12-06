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Политика

Gallup Korea: Рейтинг президента РК 32%

Write: 2023-12-08 15:04:49Update: 2023-12-08 15:15:51

Gallup Korea: Рейтинг президента РК 32%

Photo : YONHAP News

Лишь 32% южнокорейцев положительно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента страны, а 59% дают отрицательную оценку его деятельности. Положительная оценка осталась на том же уровне, что и неделю назад, а отрицательная уменьшилась на 1%. Об этом свидетельствуют результаты опроса тысячи  взрослых жителей страны, проведённого с 5 по 7 декабря агентством Gallup Korea. Рейтинг правящей партии Сила народа вырос на 2%, составив 35%, а у крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро он сократился на 1% до 33%. 27% опрошенных не поддерживают ни одну политическую партию. Это на 2% меньше, чем неделю назад. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. С подробностями можно ознакомиться на сайте Национальной комиссии по общественному мнению о выборах. 
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