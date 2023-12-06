В 2024 году РК планирует привлечь 20 млн туристов

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Правительство РК поставило цель привлечь в следующем году 20 миллионов иностранных туристов и получить от туризма 24,5 миллиарда долларов дохода. С целью стимулирования въездного туризма освобождение от платы за групповую электронную визу, которое до сих пор применялось только к китайским туристам, будет распространено на Вьетнам, Филиппины и Индонезию. Данные решения приняты в ходе заседания совета по национальной туристической стратегии, состоявшегося 8 декабря в Кванчжу под председательством премьер-министра Хан Док Су. Лимит на немедленный возврат налога с продаж для туристов будет удвоен, а количество точек немедленного возврата увеличено на 40%. В ознаменование «Годов посещения Кореи 2023–2024» в январе и феврале следующего года пройдёт Большая распродажа, в июне - Корейский фестиваль красоты, а в сентябре - фестиваль искусств «Корейская волна». Дополнительные средства будут выделены для развития южных регионов страны и зимнего туризма, будет упрощена система выдачи медицинских туристических виз. В целях решения проблемы кадров в туристической отрасли и повышения качества услуг будет упрощена выдача рабочих виз. Министерство культуры, спорта и туризма ведёт переговоры по этому поводу с министерство юстиции и профсоюзами.